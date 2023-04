Poraz crnogorskoh rukometašica u Norveškoj

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Orsti, u prijateljskom meču, od Norveške 34:25 (12:13).

Zvanične evropske i svjetske šampionke opravdale su ulogu favorita, ali konačan rezultat ne odslikava pravi odnos snaga na terenu.

Norveška je slavila protiv značajno oslabljenih “lavica”, koje su igrale sjajno do 40. minuta i hrabro parirale domaćinu.

Kvalitet i šira rotacija na kraju su došli do izražaja, ali izabranice selektorke Bojane Popović mogu da budu zadovoljne, jer je bilo mnogo pozitivnih stvari u njihovoj igri.

Crna Gora je imala minimalnu prednost na poluvremenu (13:12), držala se do sredine drugog poluvremena kada je uslijedio pad u igri.

Domaćin je prešao na odbranu 5-1 i nošen sjajnom podrškom pune dvorane u gradiću Ersta, natjerao crnogorske rukometašice da naprave nekoliko tehničkih grešaka.

Norveška je lako stizala do golova i poslije serije 5:0 povela 23:18, što joj je trasiralo put ka pobjedi.

Povratnica u nacionalni tim Jelena Despotović bila je najefikasnija sa sedam golova, a odličan meč odigrala je i Nina Bulatović koja je upisala pet.

Istakla se i Ivona Pavićević sa četiri, Itana Grbić tri, Tatjana Brnović dva, a u strijelce su se još upisale Dijana Ujkić, Matea Pletikosić, Ivana Godeč i Tanja Ašanin.

Golmanka Marina Rajčić je imala zapaženo izdanje na golu sa osam odbrana, a na debiju u seniorskoj reprezentaciji, Andrea Škerović je upisala tri intervencije.

Novi duel protiv Norveške zakazan je za subotu sa u 16 sati i 15 minuta.

