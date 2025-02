Poraz crnogorskog dubla, Kina osigurala pobjedu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski dubl Petar Jovanović i Aleksa Krivokapić poražen je od Kineza Fedžing Sana i Ridžel Tija 2:0 (6:4 i 7:6), u plej-of rundi druge Svjetske grupe Dejvis kupa.

Kina je tom pobjedom povela 3:0 i obezbijedila trijumf.

Prvog takmičarskog dana dvomeča u Džuhaiju, Dži Kui je savladao Petra Jovanovića 2:0 (6:4 i 7:6), dok je Žinžen Žong slavio protiv Alekse Krivokapića 2:0 (6:4 i 6:4).

Nakon dubla igranje i četvrti meč, iako nije imao rezultatski značaj, u kojem je Sun pobijedio Jovanovića 2:0 (6:3 i 7:5).

