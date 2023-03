Poraz crnogorskih vaterpolista od Španije

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Podgorici od Španije 10:6, u utakmici drugog kola B grupe Svjetskog kupa.

To je prvi poraz crnogorskih vaterpolista na turniru, nakon jučerašnjeg startnog trijumfa protiv Gruzije 13:12.

Španija, koja juče bila bolja od Grčke 11:8, povela je na startu 5:0, na polovini meča bilo je 6:2, a početkom posljednjeg dijela 9:5.

Crna Gora je prvi gol postigla minut i 52 sekunde prije kraja druge četvrtine, a u trećem dijelu uspjela je da zaostatak smanji na 7:5.

Najefikasniji u španskoj selekciji bio je Rođer Taulj sa tri, dok je gol manje postigao Alehandro Bustos i Alberto Munariz.

U crnogorskoj selekciji dvostruki strijelac bio je

Konstantin Averka, dok su po gol postigli Marko Mršić, Aljoša Mačić, Dušan Banićević i Đuro Radović.

Crna Gora će u trećem kolu, u subotu, igrati sa Srbijom (17.30).

