Poraz crnogorskih vaterpolista od Mađarske

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo U17 reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Budvi, u prijateljskom meču, od Mađarske 12:9.

Pobjednik duela odlučen je u posljednjoj četvrtini, koju su gosti dobili 4:1.

Selekcija koju vodi Miodrag Mirović nakon dvije četvrtina vodila je 6:5, dok je uoči posljednje rezultat bilo 8:8.

Po tri gola za crnogorsku selekciju postigli su Botond Balog i Bence Haverkamp.

Isti učinak u crnogorskoj reprezentaciji imao je Strahinja Gojković, dva gola postigao je Tim Perov, a po jedan Ivan Marković, Srđan Janović, Nikola Petrović i Petar Popović.

To je bilo prvo okupljanje i prvi kontrolni meč generacije, koju ove godine u avgustu očekuje Evropsko prvenstvo u Manisi (Turska).

Riječ je o selekciji koja je prošle godine na šampionatu svijeta osvojila četvrto mjesto.

