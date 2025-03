Poraz crnogorskih rukometaša od Mađarske

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Podgorici od Mađarske 29:26, u utakmici trećeg kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

To je prvi poraz crnogorskih rukometaša u grupi, nakon dva startna trijumfa protiv Finske u Bemaks areni 29:28 i Slovačke u Košicama 38:35.

Slabije izdanje početkom drugog poluvremena i serija od 4:0 koštala je crnogorsku selekciju povoljnijeg rezultata.

Crna Gora je, nakon dobrog prvog dijela, dozvolila rivalu da u 35. minutu povede 18:12, dok je u 50. razlika iznosila sedam golova (27:20) i praktično riješi sve dileme.

Crnogorski rukometaši serijom od pet vezanih golova uspjeli su da zaostatak smanje, ali ne i da ugroze trijumf gostiju.

Najefikasniji u pobjedničkoj selekciji bio je Mikloš Rošta sa devet pogodaka.

U Crnogorskoj selekciji, Branko Vujović je postigao šest, a gol manje Radojica Čepić, koji je u 36. minutu isključen.

Isti rivali sastaće se u nedjelju u Mađarskoj.

