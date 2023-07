Poraz crnogorskih fudbalerki u Moldaviji

Podgorica, (MINA) – Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Kišinjevu, u prijateljskom meču, od Moldavije 2:1.

Domaćin je poveo golom Klaudije Čiper u 13. minutu.

Izjednačila je, tri minuta kasnije, Medina Dešić.

U prvom narednom napadu dosuđen je jedanaesterac za domaći tim, koji je u gol pretvorila Anastasija Toma.

Rezultat do kraja nije promijenjen, iako je bilo nekoliko šansi za crnogorski tim.

Novi duel na programu je u ponedjeljak.

Crna Gora je prethodna dva duela u februaru u Podgorici dobila 6:1 i 2:0.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS