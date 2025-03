Poraz crnogorske reprezentacije

Podgorica, (MINA) – Futsal reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Podgorici od Slovenije 7:3, u trećem kolu grupe četiri glavne runde kvalifikacija za UEFA EURO.

To je treći poraz crnogorske selekcije u grupi, nakon što je izgubila od Mađarske i Norveške.

Slovenija je povela nakon samo 26 sekundi igre, kada je Miluna Sekulića savladao Žan Janež.

Nešto više od tri minuta kasnije Matej Fideršek je udvostručio prednost, da bi u devetom minutu Luka Vuletić postigao autogol.

U nastavku su gosti stigli i do pet golova viška, dva puta je Nikola Cimbaljević smanjivao zaostatak, ali je rival ubrzo vraćao prednost.

Konačan rezultat postavio Luka Vuletić nepuna dva minuta prije kraja.

“Znali smo da je Slovenija izuzetno jaka reprezentacija. A mi smo izuzetno loše otvorili utakmicu, brzo bili u velikom zaostatku i nakon toga je bilo teško igrati. Vidjelo se da momci imaju želju, ali to nije bilo dovoljno. Moguće i da zbog pritiska rezultata i očekivanja nijesu mogli sve da iznesu”, kazao je selektor Sveto Ljesar.

Isti rivali igraće i u četvrtom kolu, 11. marta u Ljubljani.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS