Poraz Budućnosti, Sutjeska se pobjedom vratila u igru

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti doživjeli su poraz, dok je Sutjeska upisala pobjedu u 35. kolu i vratila se u igru za trofej Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige.

Budućnost je pred svojim navijačima poražena od Jezera 3:1 i propustila priliku da pobjedom obezbijedi titulu.

Plavski tim do druge uzastopne, ukupno devete pobjede, ove sezone došao je golovima Armina Bošnjaka u 47, Davora Kontića u 55. i Vojina Pavlovića u 90. minutu iz slobodnog udarca.

Jedini pogodak za Budućnost postigao je Balša Sekulić u 61. minutu.

Poraz lidera iskoristila je Sutjeska, koja je u Nikšiću pobijedila Petrovac 2:1 i izjednačila se sa podgoričkim timom na tabeli.

Gosti su poveli golom Balše Dubljevića u 58. minutu.

Izjednačio je Tajron Konrada u 65, a isti igrač bio je strijelac pobjednosnog pogotka u drugom minutu sudijske nadoknade.

Pobjede u ovom kolu ostvarili su i fudbaleri Arsenala i Dečića i ostali u trci za treće mejsto.

Arsenal je u Pljevljima savladao Rudar 2:1, golovima Bobana Đorđevića u 37. i Borisa Došljaka u 53. minutu.

Jedini pogodak za Rudar postigao je Ivan Bojović u 55. minutu.

Dečić je u podgoričkom naselju Stari aerodrom slavio protiv Jedinstva 2:0.

Ekipu iz Tuzi do pobjede vodili su Andrej Bajović u 9. i Marko Tući u 33. minutu.

Bez pobjednika završen je duel Iskre i Mornara, koji su u Danilovgradu igrali 1:1.

Iskra je, kolo prije kraja šampionata, ostala bez šansi da izbori opstanak.

Barani su poveli golom Marka Ćetkovića u 41. minutu.

Konačan rezultat postavio je Andrija Kolundžić u 80. minutu.

Budućnost i Sutjeska, kolo prije kraja šampionata, imaju po 67 bodova.

Dečić i Arsenal osvojili su po 50, dok je peto Jedinstvo sa 47 bodova.

