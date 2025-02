Poraz Budućnost Volija u Viljnusu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Viljnusu od Vulvsa 91:82, u utakmici posljednjeg, 18. kola A grupe Eurokupa.

Litvanski tim je desetim trijumfom izborio nastavak takmičenja.

Budućnost je propustila veliku priliku, a sezonu na evropskoj sceni nastaviće samo ukoliko Ulm pred svojim navijačima ne pobijedi Hapoel.

Crnogorski prvak podbacio je u meču u kojem je morao da pruži najviše.

Loš finiš druge četvrtine i serija od 12:0 omogućili su domaćinu da dođe do vođstvo od 51:37 u 19. minutu

Vodio je i 54:39, a nakon nove serije od 10:0 poveo je 68:44 u 27. minutu i riješio sve dileme.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Matas Jogela sa 20 poena.

U ekipi Budućnosti Isti učinak imao je Jogi Ferel.

Dvocifren je bio još samo Rašid Sulajmon sa 14 koševa.

