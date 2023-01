Poraz Budućnost Volija u Splitu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su danas u Splitu od istoimenog hrvatskog tima 87:85 (26:21, 11:20, 28:29 i 22:15), u utakmici 14. kola Admiralbet ABA lige.

Budućnost je u Splitu prekinula seriju od četiri trijumfa i upisala peti poraz ove sezone.

Odlučujuće poene, sekund i po prije kraja, postigao je Luis Saliven.

Prethodno je Erik Grin ubacio tri poena i izjednačio rezultat na 85:85.

Domaći tim do pobjede, pete u dosadašnjem dijelu regionalnog takmičenja, vodili su Tajrel Nelson sa 24 i Luis Saliven sa 17 poena.

U skromnom izdanju podgoričke ekipe bolji od ostalih bili su Kameron Rejnolds sa 19 i Aleksandar Lazić sa 15 poena.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS