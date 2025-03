Poraz Budućnost Bemaksa u Staroj Zagori

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa poraženi su večeras u Staroj Zagori od bugarske ekipe Beroe 69:64, u utakmici posljednjeg, 18. kola WABA lige.

Budućnost je ranije osigurala drugo mjesto, a u Staroj zagori doživjela je drugi poraz ove sezone.

U meču bez rezultatskog značaja domaćin je, nakon serije od 15:0, početkom treće četvrtine stekao prednost od 12 poena.

Vodio je i 48:36, ali je Budućnost serijom oed 13:0 u 38. minutu došla do vođstva 49:48.

Domaćin je u posljednejm dijelu došao do vođstva, nije uspio da stvori ubjedljiviju prednost, ali je nije ispuštao do kraja.

Bugarski tim do pobjede vodila je Božica Mujović sa 23 poena.

U ekipi Budućnosti bolji od ostalih su Ketrin Brigs sa 17 i Tes Amundsen sa 14 poena.

Budućnost će u polufinalu igrati protiv Montane, dok će drugog finalistu odlučiti Celje i Beroe.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS