Poraz Budućnost Bemaksa od CSM Bukurešta

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa poražene su danas u Ljubljani, u pripremnom meču, od CSM Bukurešta 27:22.

To je drugi poraz podgoričkih rukometašica u pripremnom periodu, nakon što su prije dva dana izgubile i od Krima.

Budućnost je, iako u oslabljenom sastavu, ponovo ostavila odličan utisak i nakon prvih 30 minuta imala minimalnu prednost – 13:12.

Trener Bojana Popović, kao i u duelu protiv Krima, nije mogla da računa na kompletan sastav – pojačanja za novu sezonu Noemi Hafra i Kalidiatu Niakate još nijesu dostigle potrebni nivo forme da se priključe timu poslije povreda, dok turska reprezentativka Neslihan Čaliskan nije ni putovala u Ljubljanu, kako bi riješila potrebnu proceduru oko dobijanja vize.

Najefikasnija u podgoričkom timu bila je Milena Raičević sa sedam golova, Mari Plamenova Tomova je postigla četiri, a Adriana Kardoso de Kastro i Tanja Ivanović po tri.

Popović je kazala da je Budućnost odigrala odlično prvo poluvrijeme, sa dobrom energijom u odbrani i raspoloženom golmankom.

“U nastavku je bio evidentan umor, pa je bilo dosta tehničkih grešaka, što je Bukurešt iskoristio da napravi razliku u finišu. To nije realan rezultat, jer smo ostavile mnogo bolji utisak, nego što to govori konačnih pet golova minusa. Zadovoljna sam onim što smo prikazale u oba meča u Ljubljani, jer smo igrale uglavnom u sastavu u kojem smo nastupale i prošle sezone”, rekla je Popović.

Ona je naglasila da je od pojačanja na raspolaganju imala samo Bejzu Karačam i golmanku Ana-Katrin Gigerih.

“Igrale smo smo protiv dva vrhunska protivnika, od kojih CSM Bukurešt značajno pojačan u odnosu na prošlu sezonu, pretenduje da izbori plasman na finalni turnir. Zadovoljne smo poslije provjera u Sloveniji i sada se okrećemo nastavku priprema, sigurne da ćemo kroz rad u Podgorici, te na turnirima u Mecu i Koprivnici, podići nivo igre i uklopiti u sistem i igračice koje su nam nedostajale u Sloveniji”, kazala je Popović.

