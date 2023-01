Popović: Motiv više protiv lidera

Podgorica, (MINA) – Mec, težak i kvalitetan protivnik, je motiv više za Budućnost Bemaks da pruži sve od sebe i pokaže karakter, kazala je trener podgoričkih rukometašica Bojana Popović.

Budućnost i Mec odigraće sjutra meč 11. kola B grupe Lige šampiona.

Mec, koji je prošle sezone bio finalista Lige šampiona, prvi međusobni duel u Podgorici dobio 36:28, a u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvario je osam pobjeda i po jedan poraz i remi.

Popović je podsjetila da je Mec lider na tabeli B grupe, koji je svoj kvalitet pokazao u dosadašnjem dijelu sezone.

“Slavio je u gostima protiv Đera. Neće biti lako u Francuskoj, ali igrali smo protiv njih u kod kuće i moramo da naučimo iz grešaka koje smo napravile.

Moramo da smanjimo broj tehničkih grešaka, jer smo ih u prvom meču častili desetak lakih golova”, rekla je Popović.

On je naglasila da Budućnost u Mecu mora da pokaže karakter, što, kako je kazala, nije bio slučaj u posljednjem gostovanju u Bukureštu protiv Rapida.

Budućnost je, četiri kola prije kraja grupne faze, praktično obezbijedila peto mjesto u grupi, a u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvarila je četiri pobjede, remi i pet poraza.

Nedjeljni duel u Mecu počeće u 16 sati.

