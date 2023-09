Popović: Budućnost prvi put favorit ove sezone

Podgorica, (MINA) – Budućnost Bemaks protiv Savehova važi za favorita i želi prve bodove ove sezone u Ligi šampiona, kazala je trener podgoričkih rukometašica Bojana Popović.

Budućnost i Savehof odigraće sjutra u Podgorici utakmicu trećeg kola Lige šampiona.

Crnogorski prvak je u prva dva kola upisao poraze od Bitighajma i Odenzea.

Bez bodova je, uoči gostovanja u Podgorici, i švedski predstavnik.

Popović je kazala da je uloga favorita prvi put ove sezone na strani Budućnosti.

“To nas raduje, jer i mi volimo da imamo mogućnost da razmljišljamo da smo bliži pobjedi. Realno, Bitighajm i Odenze su bolji od nas. Mi možemo da odigramo vrhunski, pa da dobijemo te utakmice, ali treba da se svi konci povežu da bi to toga došlo. Treba vrijeme”, rekla je Popović na konferenciji za novinare.

Ona je naglasila da padovi u igri njenog tima nijesu iznenađenje, posebno ako se ima u vidu da je značajno promijenjen u odnosu na prošlu sezonu i da jedina dva pojačanja Nijakate i Hafra nijesu prošle pripreme sa ekipom.

“Igramo sa ekipom koja je mlada, neiskusna uglavnom, još se uigravamo. Praktično cijela prva postava iz prošle sezone je otišla, najviše na terenu sada su djevojke koje su bile na klupi”, rekla je Popović.

Ona je istakla da djevojke bolje treniraju nego što igraju.

“Fascinantno je gledati kako treniraju, ali na terenu to ne pokažu. Nešto ih, dakle, pritiska, imaju teret”, rekla je Popović.

Nekada najbolja svjetska rukometašica naglasila je da će od igračica tražiti samo jedno – da se bore maksimalno, da ostave srce na terenu.

“To će biti jedini uslov koji moraju da ispune da bi igrale. Ukoliko je neko bolji u rukometu, ima bolje igrače, veći budžet – sve prihvatam, ali borba, želja, izgaranje ne smiju da izostanu. Igraće one koje budu davale sve za ovaj klub, koji je dosta dao i njima, i meni, i svima nama”, rekla je Popović.

Ona je ponovila da je za stvaranje velikog tima potrebno vrijeme i strpljenje.

“Dominantno na ovim prostorima je da nema strpljenja, posebno za našu djecu. Samo se čeka momenat za kritiku. I to je u redu, tu smo da trpimo kritike, ali ponekad su pretjerane. Potrebno je ponekad dati podršku, u tom slučaju ova djeca bi više dala, to sam sigurna”, rekla je Popović.

Popović je, govoreći o navijačima i njihovom nedolasku na utakmice, podsjetila kako je bilo nekad, kada je Budućnost bila šampion Evrope.

“Toga ne bi bilo da nije bilo navijača. Niko nije volio da igra u Morači, mi smo prije početka imale pet golova prednosti. Ne bi bilo naše evropske medalje prošle godine da nije bilo onakve navijačke podrške. To je tako i tačka”, rekla je Popović.

Nedjeljna utakmica između Budućnost Bemaksa i Savehofa biće odigrana u Bemaks areni u 14 sati.

