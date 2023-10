Pomjeren početak Superlige odbojkaša

Podgorica, (MINA) – EPCG Superliga odbojkaša počeće 13. oktobra, a ne sedam dana ranije kako je bilo planirano, saopšteno je iz Odbojkaškog saveza.

Navodi se da je Upravni odbor, nakon odustajanja Sutjeske od takmičenja, bio primoran da promijeni raspored utakmica zbog manjeg broja ekipa.

“Odlučeno je da početak takmičenja u EPCG Superligi odbojkaša bude pomjeren za sedam dana, kako bi se svi prilagodili novom rasporedu. Šest ekipa igraće u dvokružnom ligaškom sistemu, nakon čega će najbolja četiri tima igrati u plej-ofu”, piše u saopštenju.

Navodi se da će utakmice prvog kola biti odigrane od 13. do 15. oktobra. Sastaće se: Galeb Liko Soho Group – Budva, Mornar – Jedinstvo i Budućnost Volley – Lovćen.

