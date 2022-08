Polovičan učinak stonotenisera, porazi stonoteniserki

Podgorica, (MINA) – Muška stonoteniska reprezentacija Crne Gore zabilježila je po pobjedu i poraz prvog takmičarskog dana Balkanskog prvenstva u Sarajevu, dok su stonoteniserke upisale poraze od Albanije, Bosne i Hercegovine i Srbije.

Stonoteniseri su na startu takmičenja u grupi poraženi od Rumunije 3:0, dok su u drugom kolu savladali Albaniju 3:0 i izborili četvrtfinale.

Ženska reprezentacija je u prvom, neizvjesnom meču, poražena od Albanije 3:2, a u naredna dva od Bosne i Hercegovine i Srbije po 3:0.

Stonoteniserke će u nastavku turnira igrati za deveto mjesto.

Nakon ekipnog dijela, uslijediće i pojedinačni dio takmičenja, kao i prvenstvo u dublovima i mješovitim dublovima.

Na 47. Balkanskom prvenstvu za seniore i seniorke nastupaju Filip Radović, Filip Radulović i Luka Bakić. Ženska ekipa je u sastavu: Snežana Ćulafić, Ivona Petrić i Suzana Milošević.

Ekipe predvode selektori Dijana Zonjić i Saša Dragaš.

