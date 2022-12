Podgorica za vikend domaćin međunarodnog stonoteniskog turnira

Podgorica, (MINA) – Međunarodni stonoteniski turnir za osobe sa invaliditetom Podgorica open biće održan u subotu i nedjelju, a okupiće više od 40 stonotenisera, saopštili su organizatori.

Navodi se da se očekuje učešće takmičara iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore, među kojima su i osvajači medalja sa evropskih i svjetskih prvenstava.

“Takmičenje će biti održano u kategorijama od 2-5 (osobe korisnici invalidskih kolica) i 6-10 (stojeći stav)”, piše u saopštenju.

Za subotu je planiran program u pojedinačnoj konkurenciji, a u nedjelju ekipni dio turnira.

Turnir će biti odigran povodom 3. decembra – međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, a u susret obilježavanja Dana oslobođenja Podgorice.

Svečano otvaranje turnira u sportskoj sali Osnovne škole Novka Ubović zakazano je za subotu u deset sati.

Organizatori turnira su Stonoteniski klub osoba sa invaliditetom Luča i Udruženje paraplegičara Podgorica, a biće odigran pod pokroviteljstvom Glavnog grada i uz podršku Paraolimpijskog komiteta i Ministarstva sporta i mladih.

