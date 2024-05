Podgorica za vikend domaćin Balkanskog prvenstva

Podgorica, (MINA) – Podgorica će za vikend biti domaćin kadetskog džudo prvenstva Balkana, a okupiće više od 350 takmičara, saopšteno je iz Džudo saveza.

Najbolji kadeti Balkana nadmetaće se u sportskom kompleksu Voko u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji.

Za jednu od medalja, pored crnogorskih, boriće se i džudisti iz Albanije, Bosne i Hecegovine, Bugarske, Kosova, Kipra, Moldavije, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Turske i Grčke.

U subotu, prvog takmičarskog dana, na tatmi će kadeti do 50, 55, 60, 66 i 73 kilograma i kadetkinje do 40, 44, 48, 52 i 57 kilograma.

U nedjelju za medalje boriće se kadeti do 81, 90 i preko 90 i kadetkinje do 63, 70 i preko 70 kilograma.

Istog dana, nakon završenog takmičenja u pojedinačnoj konkurenciji, biće održano nadmetanje u konkurenciji miks timova.

Prema propozicijama, miks timovi biće sastavljeni po sljedećem sistemu kadeti do 81, 90 i preko 90 kg i kadetkinje do 63, do 70 i preko 70 kilograma.

Eliminacione borbe, oba takmičarska dana, počeće u devet, dok je finalni blok planiran za 16 sati.

Svečano otvaranje šampionata predviđeno je za subotu u 15 sati i 30 minuta.

