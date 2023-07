Podgorica domaćin Univerzitetskog prvenstva Evrope u rukometu

Podgorica, (MINA) – Podgorica će od 9. do 14. jula biti domaćin Univerzitetskog prvenstva Evrope u rukometu, koje će okupiti po 12 timova u muškoj i ženskoj konkurenciji, saopšteno je iz Studentskog sportskog saveza Crne Gore.

Nastupiće više od 350 studenata-sportista, a pored domaćina – Univerziteta Crne Gore koji će imati mušku i žensku ekipu, predstavnike će imati univerziteti iz deset država.

Najavljeno je učešće sportista iz Njemačke (5 timova), Francuske (3 tima), Hrvatske, Mađarske,

Norveške, Portugala, Rumunije i Velike Britanije (po dva tima), Holandije i Španije (po jedan tim).

Svečano otvaranje šampionatra, na kojem će biti prusutni svi učesnici predstojećeg takmičenja, biće upriličeno 8. jula u 20 sati u dvorani Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra.

Na svečanom otvaranju govoriće ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević, predsjednik Studentskog sportskog saveza Crne Gore, Zoran Medenica i predstavnik Evropske univerzitetske sportske asocijacije (EUSA).

Najavljeno je da će svečanom otvaranju prisustvovati i predsjednik Rukometnog saveza Petar Kapisoda, generalni sekretar Crnogorskog olimpijskog komiteta Igor Vušurović, kao i tri članice Kuće slavnih Evropske rukometne federacije (EHF) – Bojana Popović, Katarina Bulatović i Maja Savić.

Prvi takmičarski dan je nedjelja, 9. jul, a finalni dan i uručenja priznanja je u petak, 14. jula.

