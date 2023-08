Podgorica domaćin šampionata Evrope

Podgorica, (MINA) – Podgorica će od sjutra biti domaćin Evropskog prvenstva za rukometašice do 17 godina, na kojem će nastupiti i reprezentacija Crne Gore, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Za titulu prvaka boriće se 16 najboljih selekcija Starog kontinenta.

Glavni grad će treću godinu zaredom biti domaćin prvenstva Evrope u mlađim kategorijama, nakon što je 2021. ugostila najbolje kadetkinje, a prošle – najbolje kadete Starog kontinenta.

Prije dvije godine, Crna Gora je na šampionatu u Podgorici osvojila osmo mjesto na prvenstvu Evrope za kadetkinje.

Generacija koju predvodi trener Tatjana Jeraminok igraće u grupi A, u kojoj su rivali Njemačka, Češka i Island.

Utakmice predstojećeg prvenstva igraće se u Sportskom centru Morača i dvorani Verde.

Plasman u glavnu rundu izboriće po dvije prvoplasirane selekcije iz grupe.

Crna Gora će na startu šampionata, sjutra u 18 sati, igrati protiv Islanda.

