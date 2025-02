Počeo sa radom ženski vaterpolo klub Budućnost

Podgorica, (MINA) – Ženski vaterpolo tim Budućnost zvanično je počeo sa radom, a djevojke su prvi trening odradile na bazenu Sportskog centra Morača, saopšteno je iz tog kluba.

Navodi se da im je dobrodošlicu poželio trener muškog seniorskog tima i koordinator svih vaterpolo sekcija Aleksandar Aleksić.

On je kazao da je nakon muškog seniorskog tima, koji već u debitantskoj sezoni bilježi sjajne rezultate, mlađih vaterpolo selekcija i plivača, napravljen još jedan veliki iskorak osnivanjem ženskog vaterpolo tima.

“Siguran sam da će se u skorijoj budućnosti, Podgorica i Crna Gora ponositi našim djevojkama. Velika je baza, veliko je interesovanje za ženski vaterpolo, a mi ćemo se potruditi da im obezbjedimo najbolje uslove za rad”, rekao je Aleksić.

Sa timom će raditi treneri Mihajlo Pajović i Danilo Petrušić, pod vođstvom glavnog trenera za vaterpolo Aleksandra Aleksića.

