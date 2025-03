Pobjednici Dijana Stanišić i Miljan Kukuličić, atletičari Mornara najuspješniji

Podgorica, (MINA) – Članica podgoričke Sparte Dijana Stanišić i Miljan Kukuličić iz barskog Mornara osvojili su titule seniorskog prvaka Crne Gore u krosu.

Stanišić je u Nikšiću, u trci na tri hiljade metara, trijumfovala ispred članice Milenijuma Vesne Pavlićević i Ane Krivokapić iz Mornara.

Kukuličić je u trci seniora na 6.000 metara slavio ispred Edisa Dautovića iz Milenijuma, dok je pobjednički podijum kompletirao Miloš Vojvodić iz AK Nikšić.

U konkurenciji mlađih seniora, koji su trčali na 4.000 metara, najbrži je bio Ivan Popović (Nikšić),

U konkurenciji cicibana najbolji su bili Demir Maljević (Lovćen) i Lena Raičević (Jedinstvo), kod mlađih pionira pobijedili su mlađi pioniri Shamrai Timofii (Mornar) i Mina Lukolić (Sanja), a kod pionira Sergej Martinović (Cetinje) i Staša Raičević (Jedinstvo).

Najbrži u konkurenciji mlađih juniora bili su Vukašin Savičić (Mornar) i Emilija Kovačević (Nikšić), dok su u konkurenciji juniora slavili

Mihailo Roćenović (Mornar) i Jovana Simunović (Nikšić).

U konkurenciji veterana slavili su Veljko Tadić (Nikšić, 40-44), Dejan Popović (Nikšić, 50-54) i Nikola Vukčević (Bar, 60-64).

Na šampionatu, održanom na terenima na Trebjesi u tehničkoj organizaciji AK Nikšić, nastupilo je oko 130 atletičara iz deset atletskih klubova.

Najviše medalja osvojili su atletičari AK Mornara iz Bara (11), ispred atletičara Jedinstva, Milenijuma i AK Nikšić sa po šest.

