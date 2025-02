Pobjede odbojkašica Luke Bar i Herceg Novog

Podgorica, (MINA) – Odbojkašice Luke Bar i Herceg Novog ostvarile su pobjede u prvim mečevima polufinala Kupa Crne Gore.

Luka Bar je pred svojim navijačima bila slavila protiv Budve 3:0 (25:18, 25:21 i 25:15).

Herceg Novi je u gradskom derbiju savladao Albatros 3:0 (25:13, 25:23 i 25:12).

Druge utakmice na programu su 26. februara.

Polufinala Kupa Crne Gore igraju se na dva meča, a ukoliko bude potrebno, pobjednik dvomeča odlučiće se zlatnim setom.

