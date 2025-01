Pobjede Lacija i Mančester junajteda, iznenađujući poraz Ajaksa

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Lacija pobijedili su večeras u Rimu ekipu Real Sosijedada 3:1 i zadržali čelnu poziciju na tabeli Lige Evrope.

Mančester junajted je, u uzbudljivom finišu, savladao Rendžers 2:1, a gol odluke postigao je Bruno Fernandes u nadokanid vremena.

Iznenađenje je priredio letonski RFS, koji je pred svojim navijačima pobijedio Ajaks 1:0.

Pred svojim navijačima slavio je i Ajntraht, koji je u Frankfurtu bio bolji od Ferencvaroša 2:0.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Elfsborg – Nica 1:0 (0:0), Ludogorec – Midtjiland 0:2 (0:1), PAOK – Slavija Prag 2:0 (1:0), Rojal Union Sen Žiloa – Braga 2:1 (0:1), AZ Alkmar – Roma 1:0 (0:0), Bodo Glimt – Makabi TA 3:1 (1:1), Porto – Olimpijakos 0:1 (0:0), Fenerbahče – Lion 0:0 Hofenhajm – Totenhem 2:3 (0:2), Karabag – FCSB 2:3 (2:2), Malme – Tvente 2:3 (1:1) i Plzen – Anderleht 2:0 (2:0).

Galatasaraj i Dinamo Kijev u utorak igrali su 3:3, dok je dan kasnije Bešiktaš bio bolji od Atletik Bilbaoa 4:1 (1:1).

