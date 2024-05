Pobjede Jedinstva i Otrant-Olimpika

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Jedinstvo France i Otrant-Olimpika ostvarili su pobjede u prvim mečevima baraža za popunu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige.

Jedinstvo je na DG areni, po teškom terenu, savladalo Podgoricu 3:1.

Vođstvo domaćinu donio je Japanac Takeru Komija u 15. minutu.

Izjednačio je Danis Kolić u 18, a potpuni preokret režirao je Ubiratan Brandao De Souza u 74. minutu.

Konačan rezultat postavio je Kolić, svojim drugim pogotkom u 86. minutu.

Otrant-Olimpik je ranije danas u Ulcinju pobijedio ekipu Mladost Lob.beta 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Ajumi Nišimura u 74, minuta.

Revanš dueli na programu su 4. juna.

Uspješniji timovi iz baraž dvomeča naredne sezone igraće u Prvoj ligi.

