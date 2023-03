Pobjede Furtule i Đurovića u Baru, trofej za Mornar

Podgorica, (MINA) – Atletičari Podgorice, Danijel Furtula i Tomaš Đurović, trijumfovali su na Zimskom bacačkom kupu Crne Gore u Baru.

Furtula je u bacanju diska imao hitac od 59,19 metara.

Đurović je kuglu bacio 18,47 metara, a slavio je ispred Rista Drobnjaka iz bjelopoljskog Jedinstva (18,27) i Tanasija Kujundžića iz Podgoričkog maratona (13,04).

U bacanju kladiva najbolji je bio Petar Tomić iz Mornara (46,03), dok je Amir Papazi iz barskog kluba Tempo imao najbolji hitac u bacanju koplja (47,72).

U ženskoj konkurenciji Ana Bošković iz mojkovačke Tare kladivo je bacila 45,85, a koplje 39,45 metara.

Kod mlađih juniora Vuka Ražnatović iz Mornara (11,55) bio je najbolji u bacanju kugle, a Nikola Ćuzović iz Rudara (35,92) u bacanju diska.

Trijumfovali su i član Podgorice Mihael Kuzmov (kladivo, 40,65) i Elijan Dervišević iz ulcinjskog Oriona (47,97) u bacanju koplja.

Kod juniora Haris Adrović (Jedinstvo) je bio najbolji u bacanju kugle (14,12) i diska (37,28), dok je u bacanju koplja slavio Marko Šofranac iz Mornara (33,27).

U konkurenciji mlađih juniorki najbolje su bile Kristina Kljajević (Tara) u bacanju kugle (10,43), članica Oriona Antonela Gazivoda u bacanju diska (31,89) i kladiva (35,88) i Anđela Lašić (Tara) u bacanju koplja (35,81).

Kod juniorki najbolje su bile članice Tare Vesna Kljajević (kugla – 13,36) i Kristina Kljajević (disk – 32,56).

Van konkurencije nastupili su atletičari Beograda i Paraolimpijskog komiteta Crne Gore.

U ekipnoj konkurenciji najuspješniji su bili atletičari Mornara sa 119 bodova.

Drugo mjesto su osvojili atletičari Oriona iz Ulcinja sa 108, dok je treće mjesto pripalo Tari iz Mojkovca sa 82 boda.

Zimski bacački kup okupio je oko 60 atletičara iz osam atletskih klubova.

