Pobjede Đurovića i Žižića, Pranav na korak do titule

Podgorica, (MINA) – Indijski velemajstor Pranav Vankataneš novom pobjedom u devetom kolu Svjetskog omladinskog prvenstva u šahu došao je na korak od titule prvaka.

Savladao je prvog pratioca do ovog kola, svog sunarodnika internacionalnog majstora Asvata i u poslednja dva kola ulazi sa poenom prednosti u odnosu na Galviz Medinu iz Meksika, Slovenca Matica Lavrenčića i Rusa Alekseja Grebneva.

Od crnogorskih šahista pobjede su upisali Peko Đurović i Đorđe Žižić.

Đurović je bijelim figurama u francuskoj odbrani nadigrao Vihana Dumira iz Indije.

On je od starta nametnu svoj prepoznatljivi stil, a zatim je dinamičnu poziciju preveo u dobijenu završnicu, u kojoj je preciznom igrom uknjižio svoju četvrtu pobjedu na turniru.

Slavio je i Đorđe Žižić, koji je savladao Dimitrija Vujovića i upisao četvrti poen.

On je uz Đurovića zadržao epitet najuspješnijeg crnogorskog igrača na turniru.

Pobjedu je zabilježio i Andrej Račić protiv Jaroslava Popova, kao i Damjan Pešić koji je u crnogorskom derbiju savladao Nikolu Vukašinovića.

Ilija Milović je remizirao sa Džejmijem Komlijem iz Republike Irske, dok su remijem okončani međusobni dueli Đorđa Anđelića i Mihaila Pušare, Stefana Mihajlovića i Luke Novakovića, kao i najmlađih crnogorskih predstavnika, braće Koče i Relje Radovića.

U konkurenciji dama Mateja Popović je crnim figurama nadigrala predstavnicu Norveške Anu Blauhut i upisala važnu pobjedu. Katarina Đukić je u prvom međusobnom duelu naših šahistkinja savladala Sofiju Milović, u izuzetno dinamičnoj i zanimljivoj partiji.

Poraz je upisala Ines Đenđinović u duelu sa Kirom Popovom, nakon što je propustila bolje nastavke u izglednijoj poziciji.

Kod šahistkinja je situacija mnogo komplikovanija, s obzirom da u posljednja dva kola sa čelne pozicije ulaze tri šahistkinje – Ruskinje Marija Jakimova i Ana Šukhman i Ukrajinka Jelisaveta Hrebeščnikova, dok ih prate četiri šahistkinje sa pola poena zaostatka.

Pretposljednje deseto kolo na programu je sjutra u 15 sati.

