Pobjede crnogorskih odbojkašica u Pordenoneu

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska odbojkaška reprezentacija Crne Gore ubjedljivom pobjedom protiv italijanske ekipe PSG FB Tanks (25:12, 25:12 i 25:17) i trijumfom nad Slovenijom 3:2 (25:22, 20:25, 22:25, 25:22 i 15:10) uspješno je završila drugi takmičarski dan Zimskog kupa nacija u Pordenoneu.

Selektor Petar Koković u prvom meču je odlučio da odmori startnu postavu i pruži priliku na turniru svim odbojkašicama, koje su tu šansu iskoristile na najbolji mogući način i slavile bez izgubljenog seta protiv PSF FB Tanks-a.

U veoma uzbudljivom susretu, ženska U16 selekcija Crne Gore savladala je Sloveniju nakon pet setova.

Tom pobjedom izborile su meč za peto mjesto, u kojem će sjutra u devet sati igrati sa Njemačkom.

