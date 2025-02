Pobjede Anđelića i Vujovića

Podgorica, (MINA) – Crnogorski šahisti Đorđe Anđelić i Dimitrije Vujović obilježili su treće kolo Svjetskog omladinskog prvenstva u šahu.

Anđelić, višestruki prvak Crne Gore u kadetskom uzrastu, vodio je crne figure protiv Džordž Samir Davida, fide majstora iz Egipta.

Strpljivom igrom održavao je jednakost, da bi iskoristio grub previd protivnika, a stečenu prednost je rutinskom igrom pretvorio u cijeli poen.

Anđelić, nakon tri kola, ima dva poena, koliko i Dimitrije Vujović, koji je u velikom stilu savladao Vladimira Bohničku.

Vujović je u komplikacijama sjajno tretirao izuzetno oštru poziciju i slavio u efektnom matnom napadu, savladavši internacionalnog majstora iz Slovačke.

Prve pobjede na turniru upisali su Ilija Milović i Đorđe Žižić, koji su slavili u duelima sa Mohamedom Jusufom Al Alijem, odnosno Jegorom Ševcovom.

Pobjede u crnogorskim derbijima, osim Žižića, upisali su Vasilije Radulović i Luka Jovanović, koji su savladali Koču, odnosno Relju Radovića.

U konkurenciji djevojaka, Ines Đenđinović je upisala drugi uzastopni remi.

U zanimljivoj partiji sa predstavnicom Albanije Šućom Klean, aktuelna prvakinja Crne Gore ispustila je prednost, pa se morala zadovoljiti remijem nakon velike borbe.

Prvi remi zabilježila je i Katarina Đukić, koja je nakon pet sati igre uspjela da remizira sa predstavnicom Danske, Anom Sofi Li.

Sjutra je na programu četvrto kolo koje je počinje u 15 sati.

Planirano je odigravanje 11 kola po švajcarskom sistemu.

Na prvenstvu u Petrovcu učestvuje 256 šahistkinja i šahista iz gotovo 70 svjetskih država, što ovogodišnje izdanje čini rekordnim.

