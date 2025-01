Pobjeda Stin Olsena, Odermatu treće mjesto

Podgorica, (MINA) – Norvežanin Aleksander Stin Olsen pobjednik je šestog veleslaloma sezone alpskih skijaša, koji je za Svjetski kup vožen večeras u Šladmingu.

On je bio drugoplasirani nakon prve vožnje, a do pobjede došao je u ukupnom vremenu minut, 42 sekunde i 75 stotinki.

To je njegova drugo pobjeda ove sezone, ukupno treća u Svjetskom kupu.

Stin Olsen je 39 stotinki bio brži od sunarodnika Henrika Kristofersena, dok je pobjedničko postolje kompletirao Švajcarac Marko Odermat sa 60 stotinki slabijim vremenom od pobjednika.

Vodeći nakon prve vožnje, Švajcarac Loik Mejar, završio je na četvrtom mjestu, peti je bio Austrijanac Stefan Brenštajner, dok je sedmo mjesto zauzeo Slovenac Žan Kranjec.

Odermat je vodeći u plasmanu veleslaloma sa 360 bodova.

Stin Olsen je drugi sa 289 bodova, dok je treći

Kristofersen sa deset bodova manje.

Odermat zauzima čelnu poziciju i u generalnom poretku sa 1066 bodova.

Kristofersen je drugi sa 714, dok je treći Mejar sa 592 boda.

