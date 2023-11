Pobjeda, remi i dva poraza crnogorskih reprezentacija

Podgorica, (MINA) – Šahovske reprezentacije Crne Gore trećeg takmičarskog dana ekipnog prvenstva Evrope u Budvi ostvarile su po pobjedu i remi i dva poraza.

Pobjedu je ostvarila B selekcija, remizirala je C reprezentacija, dok su muška i ženska selekcije poražene.

Mladi sastav savladao je selekciju Škotske sa visokih 3,5-0,5.

Sigurni su bili Aleksandar Tomić, Miloš Pečurica i Milo Pobor koji je danas prvi put nastupio, dok je Andrej Šuković remizirao.

Prva dva boda za crnogorsku ekipu, nakon poraza od Litvanije i Izraela, koja će sigurno značiti za samopouzdanje.

Za sjutra zakazan je duel sa Moldavijom.

Prvi bod upisala je i C ekipa, zahvaljujući pobjedama Blaža Kalezića i Veljka Draganića bijelim figurama, dok je pobjeda u meču izmakla zbog poraza Marka Krivokapića i Vuka Miletića.

Sjutra je očekuje duel sa reprezentacijom Farskih ostrva.

Najbolja muška reprezentacija poražena je od selekcije Turske u zanimljivom meču.

Remizirao je Luka Drašković na četvrtoj sa kolegom po tituli, velemajstorom Kemilom Kanom Alijem Marnadijem, Denis Kadrić je pretrpio prvi poraz, nakon dva remija u duelu sa najboljim turskim igračem Mustafom Jilmazom, dok je Emre Kan nadigrao Nikitu Petrova.

Nikola Đukić je dugo pokušavao da slomi otpor Sanala Vahapa i ublaži poraz, ali je na kraju njihova partija okončana remijem nakon obostrano korektne igre.

Crnogorska selekcija u četvrtom kolu sastaće se sa ekipom Sjeverne Makedonije.

Dame su upravo u duelu sa Sjevernom Makedonijom pretrpjele drugi poraz – Alena Skvorcova je upisala još jednu pobjedu na svoj konto u duleu sa Sanjom Trajkovskom, a nakon remija Aleksandre Milović sa Monikom Stojkovskom.

Nikolina Koljević je ispustila bolju poziciju, a ukazanu prednost Ivana Manova je iskoristila i izjednačila rezultat, dok je Mateja Popović prvi poraz doživjela od Monike Žežovske pa su naše šahistkinje poražene minimalnim rezultatom.

Sjutra će se sastati sa reprezentacijom Austrije.

Poljska i Njemačka su jedine u muškoj konkurenciji zadržale maksimalan učinak, a u četvrtom kolu očekuje ih međusobni duel.

U konkurenciji dama maksimalne su selekcije Francuske i Azerbejdžana koje se takođe međusobno sastaju u sjutrašnjim duelima.

Magnus Karlsen je nakon remija u drugom kolu u trećem savladao predstavnika Islanda Steina Gretarsona, ali njegova Norveška je ipak minimalno poražena.

Sjutra je na programu četvrto kolo.

