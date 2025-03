Pobjeda Mladosti u Bijelom Polju

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mladosti pobijedili su danas u Bijelom Polju ekipu Koma 4:2, u premijernom meču 25. kola Druge crnogorske lige.

Lider šampionata zabilježio je 15. trijumf i napravio veliki korak ka povratku u Prvu ligu.

Slavio je golovima Bogdana Milića u 35, Branislava Kocića u 37, Anđelka Jovanovića u 65. i Igora Vukčevića u 71. minutu.

Strijelci za Kom, posljednjeplasirani tim na tabeli, bili su Luka Sili u 36. i Andrija Krivokapić u 52. minutu.

Ostali mečevi na programu su sjutra. Sastaće se: Rudar – Grbalj (13.00), Podgorica – Lovćen (14.00) i Ibar – Iskra (14.00).

U ovom kolu slobodno je Igalo.

