Pobjeda FTC-a u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa poražene su danas u Podgorici od mađarskog FTC-a 28:24 (15:13), u prvoj utakmici osmine finala Lige evropskih šampiona. Mađarski tim opravdao je ulogu favorita, početkom drugog poluvremena stekao je prednost od pet golova (19:14) i nije je ispuštao do kraja. Budućnost je u finišu meča zaprijetila i smanjila na 26:24, ali je FTC sa dva vezana pogotka riješio pitanje pobjednika. Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Angela Maleštajn sa sedam, dok je Alisija Štol meč za vršila sa pet golova. U podgoričkoj ekipi najbolja je bila Milena Raičević sa devet, dok je Ivona Pavićević dodala pet pogodaka. Revanš je naredne subote u Erdu.

