Pobjeda Fon Almena, dominacija Švajcaraca u Kran Montani

Podgorica, (MINA) – Švajcarac Franjo Fon Almen pobjednik je spusta koji je za Svjetski kup alpskih skijaša vožen danas u Kran Montani.

Zvanično svjetski prvak u toj disciplini slavio je u vremenu minut, 56 sekundi i sedam stotinki.

To je njegov drugi trijumf u Svjetskom kupu, nakon što je najbrži bio u superveleslalomu, sredinom janura u Vengnu.

Vodeći svjetski skijaš, Marko Odermat, bio je drugoplasirani sa 13 stotinki zaostatka.

Dominaciju Švajcaraca pred svojim navijačima upotpunio je Aleksis Moni sa 42 stotinke zaostatka.

Na četvrtom mjestu završio je Austrijanac Vinsent Krihmajer, a peti Italijan Florijan Šreder.

Slovenac Miha Hrobat imao je deveto vrijeme.

Odermat je vodeći u plasmanu spusta sa 445 bodova.

Njegov sunarodnik Franjo fon Almen zauzima drugo mjesto sa 372, dok je treći Moni sa 260 bodova.

Odermat zauzima čelnu poziciju i u generalnom poretku sa 1146 bodova.

Norvežanin Henrik Kristofersen je drugi sa 746, dok je treći Loik Mejar sa 637 bodova.

Skijaši će se sjutra nadmetati u superveleslalomu.

