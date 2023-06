Pobjeda crnogorskih vaterpolista protiv Francuske

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore savladala je večeras u Herceg Novom, u prijateljskom meču, selekciju Francuske 12:8 (4:1, 2:3, 4:0 i 2:4) .

Crnogorsku selekciju do trijumfa vodili su Vasilije Radović sa četiri i Vuk Drašković sa tri gola.

Dvostruki strijelac bio je Savo Ćetković, doksu se po jednom upisali Miroslav Perković, Đuro Radović i Uroš Vučurović.

Na Škveru će sjutra od 20 časova igrati Hrvatska i Francuska.

Crna Gora će se 29. juna sastati sa Hrvatskom, a dan kasnije odigrati još jednu utakmicu protiv Francuske.

Biće to posljednje provjere pred put u japanski grad Kašivazaki, gdje će crnogorska selekcija odraditi posljednju fazu priprema za šampionat svijeta.

