Pobjeda crnogorskih mladih fudbalera u Zenici

Podgorica, (MINA) – Mlada fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Zenici, u prijateljskom meču, selekciju Bosne i Hercegovine 3:2.

Domaćin je dva puta bio u vođstvu, ali je na kraju morao da se pomiri sa porazom.

Prednost domaćem sastavu donio je Amar Milak u 20. minutu.

Crna Gora je, samo pet minuta kasnije, izjednačila pogotkom Balše Mrvaljevića.

Već početkom nastavka selekcija BIH ponovo je ponovo je stigla do vođstva golom Kerima Alajbegović u 48. minutu.

Izjednačio je Aleksa Ćetković u 58. minutu, a pitanje pobjednika riješio je Viktor Đukanović u 65. minutu iz jedanaesterca.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS