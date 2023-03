Pobjeda crnogorskih fudbalera u Bugarskoj

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crnogorski fudbaleri savladali su večeras u

u Razgradu, u meču G grupe, selekciju Bugarske 1:0.

Pobjednika duela odlučio je Nikola Krstović u 70. minutu.

Vezista Jabloneca Vladimir Jovović oduzeo je loptu na sredini terena, uslijedila je razmjena pasova sa Stevanom Jovetićem, pa odlično dodavanje do Krstovića, koji je bio precizan.

U šansi je desetak minuta kasnije bio i rezervista Milutin Osmajić, ali je njegov šut završio pored gola.

Isti igrač imao je priliku da riješi sve dileme, ali je za malo bio neprecizan.

Šansu utakmice imao je Georgi Rusev u 90. minutu, ali je loptu sa gol linije izbacio Stefan Savić.

Crna Gora je imala i nekoliko velikih šansi u posljednjih pet minuta.

Zaprijetio je Sead Hakšabanović, ali je bugarski defabzivac izbacio u korner.

U nastavku priliku da se upišu u strijelece imali su Savić i Adam Marušić, ali je bugarski golman ostao nesavladan.

Najbolju priliku za Bugarsku imao je Ilija Grev u 27. minutu, ali je milan Mijatović bio siguran.

Crnogorsku selekciju sa klupe u Razgradu, u odsustvu suspendovanog selektora Miodraga Radulovića, predvodili su Srđan Kljajević i Mirko Vučinić.

Crnogorske fudbalere u ponedjeljak očekuje i duel sa Srbijom.

