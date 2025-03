Pobjeda Budućnost Volija u Zagrebu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Zagrebu ekipu Cibone 96:82, u utakmici 25. kola Admiralbet ABA lige.

Podgorički tim upisao je 22. trijumf i ostao u trci za prvo mjesto.

Budućnost je u drugoj četvrtini imala 25 poena prednosti, ali je u nastavku morala, u jednom trenutku, morala da strijepi od eventualnog preokreta.

Cibona je u finišu treće četvrtine smanjila na 68:63, ali je Budućnost do kraja tog perioda stvorila plus osam, a početkom posljednje dionice stvorila je dvocifrenu razliku.

Najefikasniji u pobjendičkom timu bio je Mekinli Rajt sa 24, Flečer Megi je ubacio 15, a poen manje Đorđe Jovanović.

U ekipi Cibone najbolji je bio Sven Smajlagić sa 23 koša.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS