Pobjeda Budućnost Volija u Ljubljani

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Ljubljani ekipu Cedevita Olimpije 80:58, u 17. kolu Admiralbet ABA ligi.

Podgorički tim, koji je dobio i prvi međusobni duel u dvorani Morača 80:74, upisao je u Ljubljani 11. trijumf ove sezone.

Budućnost je odlučujuću prednost stekla u finišu treće četvrtine, kada je nakon serije od 8:0 povela 66:47 u 30. minutu.

Razlika je u 34. iznosila 20 (70:50), a u 37. minutu rekordnih 23 poena (75:72).

Cedevita Olimpija, koja je pred svojim navijčaima odigrala iznenađujuće loš meč, samo je početkom druge četvrtine uspjela da na kratko dođe do minimalnog vođstva (18:17), ali je Budućnost sa sedam vezanih poena napravila preokret i već tada najavila ishod meča.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Tre-Bel Hejns sa 21, dok je Erik Grin ubacio 12 poena.

U ljubljanskom sastavu najbolji je bio Alen Omić sa 15 poena.

U 19 sati počeće duel Partizana i Mornar Barskog zlata.

