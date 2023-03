Pobjeda Budućnost Volija protiv Zadra

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici ekipu Zadra 76:68, u utakmici 20. kola Admiralbet ABA lige.

Budućnost, koja je dobila i prvi međusobni duel u Zadru 104:103, upisala je 14. pobjedu u regionalnom takmičenju ove sezone.

Domaćin je teže od očekivanog došao do pobjede, u uzbudljivom meču, sa puno preokreta i serija.

Gosti su pružili jak otpor u prvoj četvrtini vodili su 21:7, dok su početkom druge imali i 16 poena prednosti.

Budućnost se u finišu bolje snašla i serijom 7:0 došla do pobjede.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Erik Grin sa 17, Kameron Rejnolds je ubacio 14, dok je Emanuel Lekont unacio 11 poena.

U ekipi Zadra najbolji je bio Luka Božić sa 25 poena.

Mornar Barsko zlato će u ponedjeljak, u 20 sati, biti gost Mege, dok će SC Derbi dva sata ranije u Čačku igrati protiv Borca.

