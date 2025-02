Pobjeda Borca, TSC poražen u Bačkoj Topoli

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Borca pobijedili su večeras u Banja Luci ljubljansku Olimpiju 1:0, u prvoj utakmici plej-ofa za Ligu konferencije.

Manje srece imao je TSC koji je u Bačoj Topoli poražen od poljske Jagelonije 3:1.

Domaći teren nije iskoristila ni ekipa Celja, koja remizirala sa APOEL-om 2:2.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Gent – Betis 0:3, Kopenhagen – Hajdenhajm 1:2, Omonija – Pafos 1:1, Vikingur – Panatinaikos 2:1 i Molde – Šamrok 0:1.

Revanš utakmice na programu su narednog četvrtka.

