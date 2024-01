Pionirska selekcija najbolja u Kraljevu

Podgorica, (MINA) – Ženska pionirska rukometna reprezentacija Crne Gore pobjednik je turnira Sedam kruna u Kraljevu.

Generacija, koju sa klupe predvode Miloš Perović i Bobana Krstović, savladala je u finalnom meču rumunsku ekipu Ramniku Vlčea 23:15.

Turnir je završila sa tri pobjede i maksimalnim učinkom.

Crna Gora je prethodno slavila protiv Knežopoljke iz Kozarske Dubice 29:10 i Crvene zvezde 25:21.

Najefikasnija u finalnom meču bila je Ivana Savić sa sedam golova i proglašena je za najbolju igračicu turnira.

Istakle su se i Maša Ulićević i Anđelina Orbović sa po pet golova, dok su po tri dodale Andrea Dragnić i Ksenija Nikčević.

Crnogorskim rukometašicama trofej na turniru bio je odlična provjera za nastup na Mediteranskom prvenstvu, koje će krajem februara biti održano u Podgorici.

