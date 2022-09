Pionirke najbolje u Trogiru

Podgorica, (MINA) – Ženska pionirska rukometna reprezentacija Crne Gore pobjednik je turnira u Trogiru.

Izabranice trenera Tatjane Jeraminok savladale su danas u finalnom meču Dugopolje 23:15 (10:9).

Crnogorske rukometašice do trofeja došle su sa maksimalnim učinkom.

Rivala u finalu dobile su i na startu turnira, a bile su bolje i od Splita i Trogira.

Crnogorsku selekciju do pobjede u finalu vodile su Nina Ramusović sa devet golova, dok su Anđela Guberinić i Elena Mitrović postigle po četiri.

Po dva puta u listu strijelaca upisale su se Staša Mandić, Mina Petrović i Maja Ceklić.

Ramusović je najbolji lijevi bek, Mandić najbolje desno krilo i Teodora Rončević koja je golman turnira.

Najbolji odbrambeni igrač turnira je Ceklić.

