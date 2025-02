Petrovac nakon preokreta do polufinala

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Petrovca plasirali su se u polufinale Kupa Crne Gore.

Petrovac je danas pred svojim navijačima, u četvrtfinalnom meču, savladao Rudar 2:1.

Pljevaljski tim poveo je golom Vanje Vučićevića u 29. minutu.

Izjendačio je Adnan Bašić u 59, a pobjedu domaćem sastavu, samo dva minuta kasnije, donio je Marko Šimun.

Petrova je 2009. osvojio trofej, dok je đest godina kasnije poražen u finalu.

Plasman u polufinale ranije su izborili fudbaleri Mornara, Dečića i Iskre.

