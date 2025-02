Petrov sam na čelu tabele

Podgorica, (MINA) – Branilac titule, velemajstor Nikita Petrov, zahvaljujući pobjedi protiv legendarnog velemajstora Božidara Ivanovića osamio se na čelu tabele nakon sedmog kola 77. pojedinačnog seniorskog Prvenstva Crne Gore u šahu.

Petrov je važnu pobjedu ostvario crnim figurama.

Igrana je španska partija, a Petrov je iskoristio neopreznosti prvog crnogorskog velemajstora u cajtnotu.

Taktičkim udarom osvojio je pješaka, preuzeo inicijativu i preciznom igrom došao do pobjede iskoristivši remi Andreja Šukovića i Nemanje Vukčevića za čelnu poziciju na tabele.

Šuković i Vukčević remizirali su nakon obostrano korektne igre pa imaju po pola poena zaostatka za Petrovom.

Važnu pobjedu upisao je Denis Kadrić koji je savladao Jovana Milovića u izuzetno zanimljivoj partiji.

Milović je originalnom igrom stvorio perspektivnu poziciju u kojoj je propustio bolje nastavke, pa je predvodnik naše reprezentacije upisao važnu pobjedu kojom je došao na diobu četvrtog mjesta.

Kadrić ima pet poena, koliko imaju i internacionalni majstori Blažo Kalezić i Aleksandar Tomić koji su savladali Bogdana Podlesnika i Armina Mušovića.

Isti učinak nakon sedam kola ima i Miloš Pečurica koji je iskoristio grub previd Peka Đurovića u dobijenoj poziciju.

Preostalo je odigravanje još četiri kola u kojima će sigurno biti viđena velika borba.

Sjutrašnje osmo kolo na programu je u 16 sati.

Važniji parovi osmog kola: Petrov – Kalezić, Pečurica – Vukčević, Tomić – Šuković, Kadrić – Nikčević, Šćekić – Ivanović, Vujošević – Nikač, Đukić – Rašović, Milović – Nenezić…

Sudijski posao bez problema obavljaju Zoran Peruničić i Momčilo Pekić.

