Petrov sa maksimalnim učinkom na čelu tabele

Podgorica, (MINA) – Velemajstor Nikita Petrov osamio se na čelu tabele nakon četvrtog kola 77. pojedinačnog seniorskog Prvenstva Crne Gore u šahu.

Petrov, koji brani trofej, u četvrtom kolu bijelim figurama nadigrao je Nemanju Vukčevića.

Vukčević je pokušao da holandskom odbranom iznenadi reprezentativca, koji je preciznom igrom iskoristio stečenu prednost.

Sa pola poena manje prate ga Denis Kadrić i Andrej Šuković.

Čelna tabla reprezentacije Crne Gore, Denis Kadrić crnim figurama je nadigrao klupskog druga iz nikšićke Elektroprivrede, Vuka Miletića iskoristivši njegovu pasivnu igru.

Šuković je savladao četvorostrukog šampiona Crne Gore, Predraga Nikača u najdužoj partiji dana.

On je, nakon velike borbe u španskoj partiji, uspio da slavi iskoristivši neopreznu igru Nikača u teoretski remi topovskoj završnici.

Šuković je u dosadašnjem dijelu turnira upisao tri pobjede, dok je u drugom kolu remizirao sa Denisom Kadrićem.

Velemajstorski derbi između Božidara Ivanovića i Nebojše Nikčevića okončan je remijem nakon velike borbe i obostrano korektne igre.

Zanimljivo je da su svi međusobni dueli igrača koji su imali po dva poena odlučeni.

Po 3 poena nakon četvrtog kola imaju internacionalni majstori Aleksandar Tomić i Bogdan Podlesnik, fide majstori Miloš Pečurica i Miloš Pečurica i Mirsad Đoković.

Desetostruki šampion Crne Gore Nikola Đukić ima dva poena.

Sjutra u 16 sati je na programu peto kolo, u kojem se izdvajaju dueli: Kadrić – Petrov, Nikčević – Šuković, Ivanović – Tomić, Podlesnik – Pečurica, Vukčević – Đoković, Kalezić – Vlatković.

Organizator prvenstva, koje se igra u Narodnoj biblioteci “Radosav Ljumović”, organizator je Šahovski savez, a pokrovitelj Ministarstvo sporta i mladih.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS