Petra Ratković izgubila meč za medalju

Podgorica, (MINA) – Kadetkinja Akademca Petra Ratković u četvrtfinalu završila je nastup na međunarodnom G1 tekvondo turniru Bulgaria Open u Sofiji.

Ona je u osmini finala, u disciplini izvođenje formi, eliminisala predstavnicu Srbije, dok je u četvrtfinalnoj borbi, za bronzanu medalju, poražena od slovenačke takmičarke.

Seniorka Milena Šćepanović zaustavljena je u šesnaestini finala od takmičarke iz Finske.

Šćepanović i Ratković bile su jedine predstavnice, ne samo Akademca, već crnogorskog tekvondoa na turniru.

“Nastupilo je 349 takmičara iz više država Evrope i svijeta, a turnir je nio bodovni za svjetsku rang listu. Okupio je najbolje formaše i formašice Evrope, jer je kao turnir G nivoa bio idealna prilika za provjeru forme pred Evropsko prvenstvo u izvođenju formi 16. i 17.aprila u Talinu”, kazao je trener Akademca Zoran Nedić agenciji MINA.

On je istakao da, imajući u vidu kvalitet turnira, može biti zadovoljan prikazanim.

“Već 8. marta očekuje nas međunarodni turnir u Beogradu, 21.Omega kup i nova prilika za uspješan nastup i ostalih naših takmičara”, rekao je Nedić.

