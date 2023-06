Peruničić zaustavljen u drugom kolu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski tekvondo reprezentativac Vasilije Peruničić u drugom kolu završio je nastup na Svjetskom prvenstvu u Bakuu.

Peruničić je danas na startu takmičenja u kategoriji do 74 kilograma pobijedio Kanađanina Šarlela Marisijea 2:1 (10:2, 12:13 i 12:8).

U drugom kolu poražen je od četvrtog nosioca, Eltaja Gafarova iz Azerbejdžana 2:0 (9:0 i 14:1).

U drugom kolu ranije je zaustavljen i Zinedin Bećović, dok je Anđela Berišaj debitantski nastup završila u prvom kolu.

