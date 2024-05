Perišić objavio spisak za dvomeč sa Sjevernom Makedonijom

Podgorica, (MINA) – Selektor mlađe omladinske fudbalske reprezentacije Crne Gore, Goran Perišić, objavio je spisak za predstojeće prijateljske utakmice sa Sjevernom Makedonijom.

Za te duele računa na 20 igrača.

Na spiksu su golmani – Balša Radanović (Rudar) i Vasilije Božović (Budućnost);

odbrana – Vasilije Kračković (Zeta), Lazar Martinović, Vojislav Jokić, Zarija Mugoša (Budućnost), Matija Jovanović (Hilingdon, Engleska), Maksim Đukić (Berane) i Todor Miljanić (Sutjeska Meridianbet);

vezni red – Luka Brajović (Budućnost), Nikola Balević (Budva), Andrej Božović (Kom), Luka Perović (Mornar), Matija Nikčević (Sutjeska Meridianbet), Marko Tmušić (Stari Aerodrom) i Vuk Vlahović (Dinamo Zagreb, Hrvatska);

napad – Jagoš Roganović (Mladost Lob.bet), Omar Krajina (Haken, Švedska), Luka Kruščić (Budućnost) i Mirko Jovanović (Hilingdon, Engleska).

Mečevi sa Sjevernom Makedonijom biće odigrani 14. i 16. maja na Trening kampu Fudbalskog saveza.

