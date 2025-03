Perišić objavio spisak za duel sa Bosnom i Hercegovinom

Podgorica, (MINA) – Selektor mlade fudbalske reprezentacije Goran Perišić objavio je danas spisak igrača za prijateljski duel sa Bosnom i Hercegovinom.

Utakmica će biti odigrana 25. marta u Zenici.

Za taj duel, Perišić je pozvao 20 igrača.

Na spisku su golmani – Benjamin Kriještarac (NEC Nijmegen, Holandija) i Ivo Marović (Kalamata, Grčka);

odbrana – Stefan Melentijević (Himki, Rusija), Milan Roganović (Partizan, Srbija), Damjan Dakić (Budućnost), Velimir Ljutica, Balša Vukotić (Mornar), Marko Franeta (Petrovac) i Matija Bojović (Jezero);

vezni red – Dragan Miranović (Sutjeska), Nemanja Carević (Petrovac), Nikola Medojević (Orijent, Hrvatska), Aleksa Ćetković (Arsenal), Medo Juković (Jedinstvo Franca), Nikola Vuković (Mornar), Lazar Knežević (Mladost Lob.bet), Balša Mrvaljević (Otrant-Olympic) i Matija Rovčanin (Iskra);

napad – Petar Barac (Tekstilac, Srbija) i Viktor Đukanović (DAC Dunajska Streda, Slovačka).

Perišić je kazao da će to biti prvo okupljanje, na koje je pozvano nekoliko igrača iz prve i druge lige Crne Gore, kao i sedam fudbalera iz inostranih klubova.

“Želimo da vidimo na koga možemo da računamo za kvalifikacije koje počinju u septembru. Ono što nam trenutno predstavlja problem je što dosta njih nema adekvatnu minutažu u svojim klubovima. U svakom slučaju, biće ovo dobar test za nas protiv kvalitetne reprezentacije”, rekao je Perišić.

